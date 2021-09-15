Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler 15-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 4

Şırnak İl Temsilcimiz ve Milli Takım Antrenörümüz Zahit SEVİNİK ve sporcusu Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI' yı makamında ziyaret etti.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

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