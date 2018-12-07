"Fed'in kademeli artırımları kısa vadede uygun görünmeyi sürdürüyor"

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, "Politika faizinde kademeli artırımlar, bize etkilerini değerlendirmek için zaman vermesi bakımından iyi hizmet etti. Bu yaklaşım kısa vadede uygun görünmeyi sürdürüyor ancak politika patikası giderek görünümün nasıl gelişeceğine dayanacak." dedi.