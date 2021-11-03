Fatih Terim: Bu gruptan çıkarsak birçok şeyi hayal edebiliriz

"Gruptan lider çıkmak için bu maçın stratejik olarak çok önemi var"

"Bu maç, ilk maça göre daha zor geçecek"

Fatih Terim son olarak kulüp yöneticisi Rezan Epözdemir'in, bir diğer yönetici Remzi Sanver'in açıklamasına katılmadığını açıklamasıyla ilgili gelen soruya, "Ben Gaziantep maçından sonra konuyla ilgili yorumumu yaptım. Üzerine söyleyebileceğim yeni bir şey yok. Ancak rakiplerinin kaybettiği haftada kazanan bir Galatasaray var. Avrupa'daki grubunda gol yemeden lider olan bir Galatasaray var şu an için. Oynadığı futbolla ve genç kadrosuyla Avrupa'da kendinden söz ettiren bir Galatasaray var. Kazanır veya kaybeder önemli değil. Ben bunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Müsaade ederseniz ben sadece sahaya konsantre olmak istiyorum. Beni mazur görün" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.