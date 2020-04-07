FATİH'TE KAHVEHANEDE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN KAMERADA
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İçişleri Bakanlığı, Polis, Fatih, Güncel

FATİH'TE KAHVEHANEDE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN KAMERADA

FATİH'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu ve içerisinde kumar oynatıldığını belirleyen polis, işyeri sahibi hakkında işlem yaparken, kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye biner lira para cezası kesti.

07.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:35
FATİH'TE KAHVEHANEDE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN KAMERADA

FATİH'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu ve içerisinde kumar oynatıldığını belirleyen polis, işyeri sahibi hakkında işlem yaparken, kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye biner lira para cezası kesti.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. Fatih Karagümrük Mahallesi Muhtar Yektan Sokaktaki bir kahvehanenin tedbirlere uymayarak açık olduğunu ve kumar oynatıldığını belirleyen emniyet ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye cumartesi günü saat 18.30 sıralarında baskın düzenleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin kumar oynadığını ve masanın üzerinde 400 lira para bulunduğu belirledi. Kahvehane sahibi Cafer K., hakkında "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapılırken, kahvehanedeki 5 kişiye ise biner lira para cezası kesildi. Kahvehane zabıta ekiplerince mühürlendi.

FATİH'TE KAHVEHANEDE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN KAMERADA

Kaynak: DHA

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FATİH'TE KAHVEHANEDE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN KAMERADA
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