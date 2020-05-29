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CANLI YAYIN: İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı! Canlı aktarıyoruz...

Fatih sondaj gemisi Karadeniz'e uğurlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih'in, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Karadeniz'e uğurlandığını belirterek, "Gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak.

Fatih sondaj gemisi Karadeniz'e uğurlandı
29.05.2020 19:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih'in, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Karadeniz'e uğurlandığını belirterek, "Gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak." dedi.

Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'ni Karadeniz'e Uğurlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, geminin 2 yıl önce mayıs ayında Doğu Akdeniz'deki ilk sondajına uğurlandığını anımsattı.

Fatih Sondaj Gemisi'nin Doğu Akdeniz'deki 4 sondajını başarıyla tamamladığını aktaran Dönmez, şöyle konuştu:

"Fatih sondaj gemimizi, kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz. Gemileri karadan yürüten cihan padişahının heybetine, onun büyüklüğüne yakışır bir projeyle milletimizin huzurundayız. Fatih'in 103 metrelik kuleleri İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. 1 Haziran'da inşallah gemimiz Trabzon'a ulaşacak ve burada kuleler yeniden monte edilecek. Yaklaşık 1,5 aylık hazırlık süresinin ardından gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak. Ekibimiz 1 yıldır Karadeniz'de sismik sondajları yürütüyordu ve oradaki veriler değerlendirildi. Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliğimiz de 3 bin 500 - 4 bin metre olacak."

Dönmez, bugün vesilesiyle merhum Başbakan Adnan Menderes'i de anmak istediğini belirterek, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) rahmetli Menderes'in imzasıyla kuruldu. Petrol endüstrimizin temelleri o günlerde atıldı. Bugün deniz aramacılığımızın önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

İskenderun Körfezi ve Mersin civarındaki ilk deniz sondajının üzerinden 50 yıl geçtiğine işaret eden Dönmez, "Bu sürede Akdeniz'de ve Karadeniz'de uluslararası kiralama usulüyle sondajlar yapmaya devam ettik. Bilgi, tecrübe ve know-how noktasında önemli kazanımlar elde ettik. 2012'nin sonunda Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemimizin satın alınması bu alanda önemli bir mihenk taşı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Libya'da petrol arama faaliyetleri 3-4 ay içinde başlayabilir"

Dönmez, Doğu Akdeniz'de şu ana kadar 6 sondajın tamamlandığını ve Yavuz sondaj gemisinin ise Doğu Akdeniz'deki Selçuklu-1 kuyusunda sondaja devam ettiğini aktardı.

Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerinin "denizlerin röntgenini çektiğini" dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Bu yıl başında filomuza kattığımız ve Mersin Taşucu Limanı'nda geliştirme çalışmaları devam eden Kanuni sondaj gemimiz ise çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez Akdeniz'de sahaya inecek. Hedefimiz, bu yıl çalışmalarımızı tamamlamak. Sismik çalışmaları değerlendirdikten sonra rotasını belirleyeceğiz. Fatih, Karadeniz'e gidiyor ama kimse sanmasın ki Akdeniz'deki faaliyetlerimize ara veriyoruz. Tersine Doğu Akdeniz'de 2 sismik 2 sondaj gemimiz tam kapasite çalışmaya devam edecek. Fatih'in de Karadeniz'e gitmesiyle eksik olan en önemli parçalardan biri daha tamamlanıyor. Ayrıca Libya ile vardığımız anlaşma kapsamında TPAO, kendi ruhsat alanlarımızda petrol aramak için başvuruda bulundu. Askı ve ilan sürecinin ardından yaklaşık 3-4 ay içinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlayabileceğiz. Önce sismik çalışmalar, ardından verilerin analiz edilmesiyle de nerelerde sondaj yapacağımızı belirleyeceğiz. Bu gemileri almasaydık, Libya ile deniz sınırlarımızı belirleyen anlaşmayı imzalamasaydık bugün Türkiye'ye karşı cephe açanlar büyük bir koz elde edecekti."

"Türkiye'yi sıkıştıralım, yalnız bırakalım" diyenlerin kendilerinin ortada kaldığını aktaran Dönmez, "Kimsenin beklemediği bir anda oyunun bütün kurallarını bozduk ve her şeyi lehimize çevirdik." dedi.

Dönmez, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerini uzun dönemli, ayakları yere basan ve "varsa mutlaka bulacağız" anlayışıyla gerçekleştirdiğini vurgulayarak, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle Doğu Akdeniz'deki şirketler "havlu atarken" Türkiye'nin belirlenen program çerçevesinde faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Kara aramacılığında yeni yöntem deneniyor

Dönmez, Türkiye'nin son dönemde kara sahalarında yaptığı keşiflerle toplam 58 milyon varillik yeni rezerv elde ettiğini söyledi.

Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 11,3 milyon varillik rezerv artışı sağladıklarını dile getiren Dönmez, "Böylece günlük yurt içi üretimde TPAO, 53 bin varil bandını yakaladı. Yurt dışındaki üretimle birlikte bu rakam günlük 150 bin varili geçti." bilgisini paylaştı.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, TPAO'nun kara sahalarında son birkaç yıldır hidrolik çatlatma tekniğini denediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Gözalan mevkisinde ilk operasyon yapıldı ve neticeler olumlu, fakat testleri devam ediyor. Bu yeni teknolojiyle kayaçların arasına sıkışmış petrolü çıkarabilir hale geleceğiz. Benzer bir tekniği Trakya'da doğal gaz için de kullanıyoruz ve orada da veriler olumlu. Önümüzdeki haftalarda bu testler sonuçlandıktan sonra müjdeli haberleri vereceğimizi düşünüyorum. Bu yıl TPAO son 20 yılın günlük ortalama üretiminde en üst seviyeye çıktı. TPAO, milli şirketimiz ama özellikle dost ve komşu ülkelerde de birçok uluslararası ortaklık kabiliyeti gelişmiş bir şirket. Hazar, Rusya, Afganistan ve Irak'ta çalışıyoruz. Hatta iç savaştan önce Libya'da da çalışması vardı. Yine bu bölgelerde çalışmaları devam edecek."

Dönmez, TPAO'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç tüm taraflarla iş birliğine açık olduğunu da sözlerine ekledi.

İlk kez Boğaz'dan milli sondaj gemisi geçecek

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise Türkiye'nin en son teknolojiyle donatılmış sondaj gemisi Fatih'in Karadeniz iş planının başladığını söyledi.

Geminin kulelerinin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için söküldüğünü hatırlatan Bilgin, "Boğazdan birçok sondaj gemisi geçiyor fakat ilk kez bir milli sondaj gemisi geçecek." dedi.

Bilgin, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de stratejik bir iş planını takip ederek faaliyetlerini yürüttüğünü belirterek, "Bu dönemde, Akdeniz'de sondaj faaliyetine devam eden tek devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir." ifadesini kullandı.

Geminin özellikleri

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih sondaj gemisi, 6. nesil teknolojiyle çalışmalarını sürdürüyor. 12 bin 200 metre derinlikte ve çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih'in uzunluğu Eyfel Kulesi'ne yakın.

İki kulesinin toplam yük kaldırma kapasitesi 1750 ton olan Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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