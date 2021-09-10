Fatih Erbakan: Seçim barajı sıfıra indirilmeli
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Fatih Erbakan: Seçim barajı sıfıra indirilmeli

Fatih Erbakan: Seçim barajı sıfıra indirilmeli
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçim barajının sıfıra indirilmesi gerekir. Asıl olması gereken ve adil olan budur" dedi.

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçim barajının sıfıra indirilmesi gerekir. Asıl olması gereken ve adil olan budur" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erbakan, mülteci sorununun dış güçlerin Orta Doğu coğrafyasını karıştırma ve kaos oluşturma planlarının bir parçası olduğunu kaydetti. Mülteci krizi konusunda, başta Türkiye, İran, Pakistan olmak üzere diğer bölge ülkelerinin birlikte çalışıp kalıcı bir çözümün ortaya koyması gerektiğini belirten Erbakan, " Göç sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulabilmesi için göçe yönelik göçü önleyecek çalışmalar yapmak yerine o göçü kaynağından çözmek gerekiyor. Yunanistan sınır kapılarını açtık, insanların üzerine kaynar su atıyor, silah sıkıyor, Ege'de kadınların ve çocukların olduğu botu patlatıyorlar. Savaşın, ölümün olduğu bir yerde bu insanları gerisin geriye göndereceğim demek bizim tarihimize, inancımıza, medeniyetimize uymaz. Bu nedenle Türkiye olarak bu sorunların yerinde kalıcı çözüme ulaştırılması için adımlar atmamız gerekiyor" diye konuştu.

'ASIL OLMASI GEREKEN BUDUR'

Erbakan, seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesinin yeterli olmadığını ifade ederek, "Temsilde adalet ilkesinin önündeki en büyük engellerden olan yüzde 10 seçim barajı yüzünden seçmenin üçte birinin iradesi meclise yansımıyor. Bunun en önemli örneği 3 Kasım 2002 seçimleri. Seçmenin neredeyse yüzde 30'luk kısmı tercih ettiği partiler mecliste bir tane bile temsilci bulunduramadı. Seçim barajının sıfıra kadar indirilmesi gerekir. Asıl olması gereken ve adil olan budur. Her grup, her kesim mecliste temsil edilmelidir. Yüzde 7 dahi bize göre yüksek bir baraj, haksız bir durumdur" dedi.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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