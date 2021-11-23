Pandemi sürecinde isimine çok rastladığımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca internette en çok aranan isimler arasında. Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca hayatı ve kariyeri..

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Fahrettin Koca (d. 2 Ocak 1965, Kulu, Konya), Türk hekim, bürokrat ve siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisası yaptı. Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı, Medipol Hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesinin kurucusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. sağlık bakanıdır. Hale Koca ile evli ve dört çocuk babasıdır.

FAHRETTİN KOCA HAYATI VE KARİYERİ

2 Ocak 1965'te Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı beldesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da, liseyi Bursa Erkek Lisesinde bitirdi. İstanbul Tıp Fakültesini 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında tamamlayarak 1995'te çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı oldu. Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurucu başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesinin Mütevelli Heyeti başkanlığını yürüttü. Türk Pediyatri Kurumu, Pediyatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi başkan yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği'nin başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi başkanıdır.

SAĞLIK BAKANI OLARAK ATANMASI

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu ile kabul edilen değişiklikler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği yapılan 2018 Türkiye genel seçimleri sonrasında oluşan Bakanlar Kuruluna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sağlık bakanı olarak atandı. 10 Temmuz 2018 tarihinde yemin ederek göreve başladı.

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