Facebook'a köpek dövüştürenlere platform sunma suçlaması
Sosyal Medya devi Facebook bu kez yasa dışı köpek dövüşüne küresel bir platform sunmakla suçlandı. Facebook, milyonlarca kullanıcısı olan sitenin köpek dövüşü organizatörleri ve yavru köpek tüccarları tarafından kullanıldığı tespit edilince yasa dışı köpek dövüşünü desteklemekle itham edildi.
Sosyal Medya devi Facebook bu kez yasa dışı köpek dövüşüne küresel bir platform sunmakla suçlandı.
Facebook, milyonlarca kullanıcısı olan sitenin köpek dövüşü organizatörleri ve yavru köpek tüccarları tarafından kullanıldığı tespit edilince yasa dışı köpek dövüşünü desteklemekle itham edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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