Eyüpsultanlı kadınlar için açık alan spor faaliyetleri başladı Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlar için Açık Alan Spor Faaliyetleri başlattı.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlar için Açık Alan Spor Faaliyetleri başlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ardından normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte başlatılan etkinliğe, uzun süredir evlerinde kalan Eyüpsultanlı kadınların ilgisi yoğun oldu.

TEDBİRLERE UYULARAK SPOR YAPTILAR

Eyüpsultanlı kadınlara sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı ve düzenli spor yapmalarını sağlamayı amaçlayan etkinlikte, özellikle sağlık tedbirlerine önem verildi.Maskeleri takılı olarak spor yapacakları alana gelen kadınların önce ateş ölçümü yapıldı. Ellerini dezenfekte eden ilçe sakini olan kadınlar sosyal mesafe kurallarına uyarak uzman hocalar eşliğinde sporlarını yaptılar.

Kadınlar için Açık Alan Spor Faaliyetleri; pazartesi – çarşamba ve cuma günleri sabah saat 09.00'da Göktürk Özgecan Aslan Parkı, Eyüp Stadı ve Akşemsettin Parkı'nda, Salı – perşembe günleri saat 09.00'da Alibeyköy Spor Tesisleri, Kemerburgaz Parkı, Güzeltepe Parkı ve Rami Bir Nefes Parkı'nda düzenlenecek.

KADINLAR AKŞAM SAAT 19.30'DA SPOR ETKİNLİĞİNE KATILABİLECEK

Bu arada sabah saatlerinde vakit bulamayan kadınlar için akşamları da Açık Alan Spor Faaliyetleri düzenleniyor. Akşamları pazartesi – çarşamba ve cuma günleri saat 19.30'da Eyüp Stadı, salı ve perşembe günleri saat 19.30'da Göktürk Özgecan Aslan Parkı, Alibeyköy Spor Tesisleri ve Kemerburgaz Parkı'nda yine kadınlar için Açık Alan Spor Faaliyetleri düzenleniyor.

Kaynak: DHA