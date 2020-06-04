Eyüpsultan'da yetim ve öksüzlere giysi yardımı yapıldı Eyüpsultan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ettiğini duyurdu.

Eyüpsultan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ettiğini duyurdu. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü, Yardımhane Derneği iş birliği ile ilçede yaşayan 0-15 yaş arası 197 öksüz ve yetim çocuğa giyim yardımında bulundu.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde (EKSM) gerçekleştirilen programda, erkek çocuklar için, tişört, gömlek, pantolon, eşofman takımı, ayakkabı, çorap, iç çamaşırı; kız çocuklar için ise, elbise, eşofman takımı, ayakkabı, tişört, çorap, iç çamaşırı dağıtıldı. Yaklaşık 1600 parça giyim malzemesinin dağıtıldığı programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Başkan Deniz Köken, ailelerle sohbet edip hazırlanan kıyafetleri çocuklara verdi.

Kaynak: DHA