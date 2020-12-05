Eyüpsultan'da hafta sonu pazarlarının günü değişti
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Eyüpsultan'da hafta sonu pazarlarının günü değişti

05.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:11
Eyüpsultan'da hafta sonu pazarlarının günü değişti

Korona virüs tedbirleri kapsamında Eyüpsultan'da hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kurulan pazarların günlerinde değişiklik yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Eyüpsultan'da hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kurulan pazarların günlerinde değişiklik yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi, Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskleri kontrol altında tutmak amacıyla hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cumartesi ve pazar günleri kurulan pazarların günlerinde değişiklik yaptı.

İstanbul Valiliğince yayınlanan yeni kısıtlama ve tedbirler kapsamında; hem vatandaşın hem de pazar esnafının mağduriyet yaşamaması için hafta sonu kurulan pazarların günleri şu şekilde değiştirildi:

"Cumartesi günü kurulan Güzeltepe Cumartesi Pazarımız 8 Aralık Salı günü, Cumartesi günü kurulan Yeşilpınar Cumartesi Pazarımız 11 Aralık Cuma günü, Pazar günü kurulan Akşemsettin Pazar Pazarımız 7 Aralık Pazartesi günü, Pazar günü kurulan Alibeyköy Merkez Pazarımız 7 Aralık Pazartesi günü, Pazar günü kurulan Göktürk Sosyete Pazarımız 7 Aralık Pazartesi günü kurulacaktır."

-İHA-

Eyüpsultan'da hafta sonu pazarlarının günü değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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