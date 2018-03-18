Eyüpsultan Belediyesi Yaşanabilecek Doğal Afetlere Karşı İhtiyaç Konteyneri Hazırladı

Eyüpsultan Belediyesi, AFAD ve İGA iş birliği ile yaşanabilecek herhangi bir doğal afet sonrası ihtiyaç duyulacak malzemeleri barındıran bir konteyner hazırladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın talimatıyla Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde kurulan Eyüp Sultan Afet Yönetim (ESAY) Birimi, İstanbul'da yaşanması muhtemel depreme karşı hazırlıklarına ve çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İGA tarafından AFAD ve Eyüpsultan Belediyesi iş birliği ile herhangi bir doğal afet sonrası ihtiyaç duyulacak malzemeleri barındıran bir konteyner hazırlandı. Hazırlanan konteyner, belediye tarafından teslim alınarak Eyüpsultan'daki Akpınar köyündeki Akpınar İlköğretim Okuluna teslim edildi.

Konteyner içerisinde jeneratörden kırıcı ve delici matkaba, ilk yardım çantasından radyo ve el telsizine 65 kalem malzeme bulunuyor. Bu malzemeler yaşanabilecek herhangi bir doğal afet sonrasında vatandaşın afeti en az hasarla atlatabilmesi için ihtiyaç duyacağı hemen hemen her şeyi barındırıyor. İGA'nın hazırlayıp teslim ettiği konteynerin güvenliğinden ve içerisindeki malzemelerin yenilenmesinden sorumlu olan belediye, konteyner kurulumunu Akpınar İlköğretim Okulu bahçesine yaptı. Doğal afet konteyneri hem Akpınar köyü sakinlerini hem de Akpınar İlk ve Ortaöğretim Okulu öğrencilerini oldukça memnun etti. AFAD çalışanları, konteyner tesliminden sonra okulun rehberlik odasında doğal afet/acil ilk yardım sunumu yaparak vatandaşı bilgilendirdi. Eğitime köyün muhtarı Ali Genç de katıldı. Köylerinin okuluna getirilen ilk yardım konteynerinden ve verilen eğitimden duyduğu memnuniyeti aktaran muhtar Ali Genç, "Belediyemiz ile birlikte çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. AFAD, İGA ve belediyemize bu konteyner için çok teşekkür ediyorum. Önceden önlem almamız şart" dedi. - İSTANBUL