EVLİLİK DESTEĞİ VEREN MARKALAR 2025: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni evlenecek çiftler için açıkladığı 20 marka hangileri?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla evlilik hazırlığı yapan çiftlere özel olarak hazırlanan yeni bir destek kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamada, yeni evlenecek çiftlere ekonomik anlamda katkı sağlamak amacıyla birçok sektörden markayla iş birliği yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda, ev tekstilinden beyaz eşyaya, mobilyadan küçük ev aletlerine kadar birçok alanda avantajlı fiyatlar sunan toplam 20 markanın yer aldığı bir liste paylaşıldı. Evlilik sürecindeki çiftlere yönelik önemli fırsatlar sunan bu kampanyayla birlikte, yeni bir yuva kurmak isteyenler, belirlenen markalardan indirimli ürün ve hizmetlerden faydalanabilecek. Peki, 2025 yılında evlilik desteği sağlayan bu markalar hangileri? Aile Bakanlığı'nın açıkladığı indirimli markalar neler sunuyor? İşte yeni evlenecek çiftler için hazırlanan evlilik destek kampanyasına dair tüm merak edilenler…

EVLİLİK DESTEĞİ VEREN MARKALAR 2025!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılını resmen "Aile Yılı" ilan ederek evlilik hazırlığı yapan çiftlere yönelik önemli bir destek kampanyasını hayata geçirdi. Bu kapsamda, yeni evlenecek çiftlere özel indirimler sağlayan 20 markayla iş birliği protokolü imzalandı. Kampanya ile genç çiftlerin ev kurma sürecinde karşılaştıkları maddi yüklerin hafifletilmesi hedefleniyor.

EVLİLİK DESTEĞİ VEREN 20 MARKA HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2025 Aile Yılı kapsamında, evlenecek gençlerimize destek olmak amacıyla 20 firma ile protokol imzaladık. Bu firmalar, yeni evlenecek çiftlere özel indirimler sunacak. Amacımız, evlilik sürecindeki gençlerimize ekonomik açıdan katkı sağlayarak aile kurumunu daha da güçlendirmek."

EVLİLİK DESTEĞİ VEREN 20 MARKA HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

İmzalanan protokoller doğrultusunda indirim sağlayacak markalar; beyaz eşya, mobilya, ev tekstili, züccaciye ve küçük ev aletleri gibi ev kurulumunun temel ihtiyaçlarını kapsıyor. Arçelik, Beko, Bosch, Karaca, Arzum, English Home, Vestel ve daha birçok tanınmış marka bu kampanya içerisinde yer alıyor.

EVLİLİK DESTEĞİ VEREN 20 MARKADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanyadan faydalanmak isteyen çiftlerin:

Resmi nikah tarihini belgelemeleri,

Kampanyaya dahil olan markaların şartlarını yerine getirmeleri gerekecek.

2025 EVLİLİK DESTEĞİ VEREN MARKALAR TAM LİSTE

2025 EVLİLİK DESTEĞİ VEREN MARKALAR TAM LİSTE!

Arçelik – Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde %30'a varan indirim.

Vestel – Beyaz eşya ve televizyon ürünlerinde %25 indirim.

Beko – Beyaz eşya ve ankastre ürünlerde %20 indirim.

Bosch – Ev aletleri ve beyaz eşyalarda %15 indirim.

Siemens – Beyaz eşya ve mutfak aletlerinde %15 indirim.

Profilo – Ev aletleri ve beyaz eşyalarda %20 indirim.

Samsung – Ev elektroniği ve beyaz eşyalarda %10 indirim.

LG – Beyaz eşya ve televizyon ürünlerinde %10 indirim.

Altus – Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde %25 indirim.

Regal – Beyaz eşya ve televizyon ürünlerinde %20 indirim.

Fakir – Küçük ev aletlerinde %30 indirim.

Arzum – Küçük ev aletlerinde %25 indirim.

Korkmaz – Mutfak gereçleri ve küçük ev aletlerinde %20 indirim.

Karaca – Züccaciye ve mutfak ürünlerinde %35 indirim.

Schafer – Mutfak gereçleri ve küçük ev aletlerinde %30 indirim.

Emsan – Züccaciye ve mutfak ürünlerinde %25 indirim.

Paşabahçe – Cam ürünler ve sofra takımlarında %20 indirim.

Madame Coco – Ev tekstili ve dekorasyon ürünlerinde %30 indirim.

English Home – Ev tekstili ve dekorasyon ürünlerinde %25 indirim.

Taç – Ev tekstili ürünlerinde %20 indirim.