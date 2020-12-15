ETSO ve Ziraat Bankası arasında "Tedarik Zinciri Finansman Projesi" protokolü imzalandı
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ETSO ve Ziraat Bankası arasında "Tedarik Zinciri Finansman Projesi" protokolü imzalandı

15.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:47
ETSO ve Ziraat Bankası arasında

EDİRNE (AA) Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Ziraat Bankası arasında "Tedarik Zinciri Finansman Projesi" protokolü imzalandı.

EDİRNE (AA) Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Ziraat Bankası arasında "Tedarik Zinciri Finansman Projesi" protokolü imzalandı.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ETSO'da gerçekleşen imza törenine ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Ziraat Bankası Edirne Şube Yöneticisi Yusuf Şekerci ile ETSO ve banka temsilcileri katıldı.

Projenin katılımcılarına önemli katkılar sağlayacağı kaydedilen açıklamada, "Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:50:37. #1.14#
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