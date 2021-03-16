Esra Erol ATV Canlı izle! 16 Mart ATV yayın akışı ile Esra Erol izle!

Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Ceylan yeni yuvasına Esra Erol'da kavuştu! Bahar ve İslam canlı yayında yüzleşti! Tüm gelişmeler için 16 Mart Salı ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 16 Mart 2021 Salı ekranlara geldi. Peki Esra Erol'da neler oldu? Esra Erol'un sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor.

ESRA EROL CANLI İZLE ATV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

Esra Erol bugün (16 Mart 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

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Atv ekranlarında yayınlanan ve ilginç olayları gündeme taşıyan program Esra Erol'da canlı yayınında evlilik dolandırıcılığı olayının ardından 16 yıl önce işlenen bir cinayet olayı çıktı. Halil İbrahim Bey'in programa katılarak, birkaç ay önce evlendiği Kibar Ünvar isimli kadının 85 bin lira parasını alıp kayıplara karıştığını söylemesi ile başlayan olaylar zincirinde, 16 yıl önce Kibar Hanım'ın eşinin şüpheli şekilde hayatını kaybettiğinin ortaya çıkması işleri karıştırdı.

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KİBAR ÜNVAR KATİL Mİ?

Kibar Ünvar katil mi sorusunun yanıtı gündemine oturdu.

Kibar Ünvar hakkında gündeme gelen iddiaları yalanlasa da bütün oklar kendisini gösteriyor. Diğer yandan Esra Erol'da canlı yayınında Esra Erol'un cinayetle suçlanan Kibar Ünvar'ın çocukları tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.

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