ESOGÜ'de düzenlenen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'ne büyük katılım

11.10.2019 12:10

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü işbirliğiyle ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019)"ne yurt içi ve yurt dışından gerçekleşen büyük katılım dikkat çekti.



Kongrede 400'e yakın bildiri sunulurken, 3 gün boyunca 700 kadar katılımcı kongreye iştirak etti. Yurt dışından katılan alanlarında uzman 15 çağrılı konuşmacının yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi İklimi Araştırmaları Merkezi'nden Prof. Dr. Murat Türkeş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Eğitimi Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun da aralarında yer aldığı pek çok katılımcı da yurt içinden çağrılı konuşmacı olarak kongreye katıldı. Bu yönüyle UCEK-2019/Eskişehir şimdiye kadar Türkiye'de coğrafya eğitimi alanında düzenlenmiş gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde en yüksek katılımın sağlandığı ve sunumun yapıldığı kongre olmayı başardı.



Kongrenin önceki kongrelerden bir diğer farkı da uluslararası boyutu idi. İngiltere'den, biri SSCI Dergi editörü (JGHE), diğeri Oxford Brookes Üniversitesi'nde "İlkokulda Coğrafya Eğitimi" çalışan öğretim üyesi, bir diğeri ise İngiltere Coğrafya Eğitimcileri Birliği Başkanı olan 3 katılımcı hazır bulundu. Ayrıca Japonya'dan afet eğitiminde ülkelerinde popüler ve yönetici konumunda altı öğretim üyesi; İtalya, Almanya, Güney Kore, Avustralya Coğrafya Eğitimi Birlik Başkanları katılım sağladı. Bunların yanı sıra Kanada'dan Endonezya'ya, Avustralya'dan Güney Afrika'ya kadar 22 farklı ülkeden Eskişehir'e gelen 86 yabancı katılımcı hem UCEK-2019'un uluslararası boyutunun güçlü olmasını sağladı hem de kongre dünyadaki önemli coğrafya birliklerinin başkanlar düzeyinde temsil edildiği tam bir uluslararası kongre şekline dönüştü. Bir sonraki kongre 2020 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA