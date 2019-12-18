ESMEK Eyüpsultan Merkez Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi

18.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:25

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet verecek olan Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK)'in Eyüpsultan Merkez Şubesinin açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.



Eğitimlere başlanan ESMEK Eyüpsultan Merkez Şubesinin açılışı düzenlenen törende pasta kesilerek gerçekleştirildi. Açılış törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, birim müdürleri, kursiyerler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in çok önem verdiği projeleri arasında yer alan ESMEK'lerin sayısı arttırılarak ilçe çapında yaygınlaştırılması hedefleniyor. ESMEK Eyüpsultan Merkez Şubesinde; el nakışı, dikiş, hasır örücülüğü, kuaförlük, şiş örücülüğü - amigurumi, aşçılık, pastacılık, mefruşat, iğne oyası ile geri dönüşüm ve üretim atölyesi gibi eğitimler veriliyor. ESMEK'lerde kadınların beceri ve yetenekleri doğrultusunda verilen eğitimler, kadınların kendilerine olan öz güvenlerini arttırıyor, başarma duygusu ile sosyal açıdan da kendilerini daha iyi hissediyorlar. Hafta içi farklı saat dilimlerinde gerçekleştirilen kurslarda verilen eğitimlerle kadınların, ürettikleri ürünlerini değerlendirmelerine ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarına imkan sağlanıyor. ESMEK'lerde kurs sonunda, eğitimini tamamlayan kadınlara Halk Eğitim sertifikası da verilecek.



"2020-2021'de bin kişiyi aşacağız"



Açılışta töreninde konuşan Başkan Deniz Köken, "Eyüpsultan'ımızı bölgesel olarak ESMEK'lerle donatacağız. Buranın geçmişten kalan tecrübesi de vardı o yüzden buradan başladık, burayı hem düzenledik hem büyütüyoruz. Bundan sonra Alibeyköy Merkez'de, Akşemsettin ve Çırçır Bölgesi, Kemerburgaz, Göktürk bölgesinde ve Pirinççi Mahallesinde yapacağız. Çünkü eğitim bizim için çok önemlidir. İstanbul'da çeşitli yerlerinde millet kurs kapatır biz kurs açıyoruz. Cumhurbaşkanımız İSMEK'lerin kuruluşunu, bizde gittiğimiz şehirlerde görüyorduk Antalya'da ASMEK'i Gaziantep'te GASMEK'i kurduk. Eyüpsultan'a geldiğimizde yoğun bir talep vardı. Burası daha önce küçük bir yerdi; şimdi modernize ettik kursiyer sayısını, ders sayısını arttırdık, yeni branşlar oluşturduk. Şuan 300 kişiyle başladığımız kursumuzu 2020-2021'de bin kişiyi aşan bir kursiyer sayısıyla hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.



Açılışın ardından Başkan Deniz Köken kurs merkezini ziyaret ederek ilgili kişilerden bilgi aldı. Atölye hocalarından Sibel Kül ise konuşmasında "Kendi atölyem kuaförlük seviyesinin en alt seviyesinde başlayıp çıraklık, ustalık seviyesine kadar geldim. Biz sadece burada öğretiyoruz, çıraklık merkezinde de sınava girip belgelerini alabiliyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA