Eskişehirspor-Giresunspor maçının ardından

TFF 1. Ligin 29. haftasında GZT Giresunspor'a sahasında 5-0 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Cengiz Seçsev, " Kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

TFF 1. Ligin 29. haftasında GZT Giresunspor'a sahasında 5-0 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Cengiz Seçsev, " Kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

Seçsev, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, GZT Giresunspor maçının zorlu olacağını bildiklerinin altını çizdi.

Maçlara zor şartlarda hazırlandıklarını ifade eden Seçsev, şöyle konuştu:

"Bu zor şartlarda hazırladığımız maçlarda takım kurmakta zorlanırken Kovid-19 ile karşılaştık. Birçok futbolcumuz bu hastalığa yakalandı. Sahaya sürdüğümüz futbolcularımız tecrübesiz ve gençti. Bireysel hatalarımız oluyor. Tecrübeli bir takıma karşı bireysel hatalar oldu. Böyle bir şeyi düşünmüyorduk. Futbol oynamaya çalışan bir ekimiz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Giresunspor'u da kutluyoruz. Yolu açık olsun."

Ümit Şengül: "Yolun sonunda gülen taraf olmak istiyoruz"

GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül de maç öncesi bütün planlarının kazanmak üzerine olduğunu bildirdi.

Eskişehirspor'un sıkıntılı bir süreçten geçtiğini anımsatan Şengül, şunları kaydetti:

"Genç oyunculardan kurulu bir takım. Kovid-19 nedeniyle bazı oyuncuları yoktu. Bu bizim işimize geldi. Eskişehirspor adına üzgünüm. Bu kulüpte daha önce çalışmış biri olarak Eskişehirspor'un toparlanması istiyorum. Kalan 5 maçımızı da kazanıp hedef varan takım olmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte güçlü rakiplerle oynayacağız. Hedefe maç maç akıyoruz. Yolun sonunda gülen taraf olmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık