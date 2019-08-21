Eskişehirli genç sporcular milli takıma seçildi

21.08.2019 08:46

Eskişehir'deki Mavi Spor Kulübü sporcuları Destan Melek Kurtaran ile Esmanur Sönmez, Budokaido Kyokushin Karate Milli Takımı'na seçildi.

Ankara'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Uluslararası Açık Kyokushin Şampiyonası'nda ikinci olan Melahat Ünügür Ortaokulu öğrencisi Esmanur Sönmez ile üçüncü olan Milli Zafer İlkokulu öğrencisi Destan Melek Kurtaran, milli forma altında yarışmaya hak kazandı.

Kulüp başkanı ve milli takım antrenörü Arzu Kabal, başarılı iki sporcusunun milli takıma seçilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA