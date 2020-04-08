"Eskişehir sanayinin çarkları dönsün diye var gücümüzle çalışıyoruz" Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu, koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında haftalık toplantısını telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle yetkililer, tüm vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaparken, sosyal mesafe gibi birçok konuda da uyarılarda bulunuyor. Bu bağlamda Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi haftalık yönetim kurulu toplantısını telekonferans yöntemiyle yaparak tedbiri elden bırakmadı. EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli başkanlığında gerçekleşen toplantıda bölgede devam eden çalışmalar, yürütülen yatırımlar ile gündeme dair birçok konu ele aldı.

Salgının etkilerini en aza indirmek için çalışıyoruz

Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli yaptığı açıklamada, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak, haftalık toplantımızı pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleştirdik. Telekonferans sistemi üzerinden bütün yönetim ve denetim kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda gündem maddeleri yanı sıra, bölgemizde sanayimizin çarklarının dönmesi, üretimin devam etmesi adına birçok önemli konuyu ele aldık. Yapmakta olduğumuz yatırım ve işleri gözden geçirdik. Koronavirüs ile mücadele kapsamında sanayicimiz için daha fazla neler yapabileceğimiz konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu zor dönemde Eskişehir OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımla birlikte her zaman görevimizin başındayız ve sanayicimizin yanındayız. Koronavirüs salgınının ekonomik anlamda sanayicimize, şehrimize ve ülkemize olan etkilerini en aza indirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler