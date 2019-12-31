Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

31.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:38

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda ilçe merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, şişe ile bidonlarda bulunan ve satışı yasak olan etil alkol, alkol aromaları ile 39 litre içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA