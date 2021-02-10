Eskişehir'de Roma dönemine ait heykel ele geçirildi
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Eskişehir'de Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

10.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:17
Eskişehir'de Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bir heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bir heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin otomobilini, Seyitgazi- Kırka yolunda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 21 santimetre uzunluğunda heykel ele geçirildi. Otomobildeki E.U. ve G.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, heykel Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Eskişehir'de Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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