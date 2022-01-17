Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu - Haberler
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Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu
Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümü, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.

ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümü, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Eskişehir'de hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümünün yüzeyi buz tuttu. Vatandaşlar, cep telefonları ile buz tutan Porsuk Çayı'nı fotoğrafladı. Bursa'dan kenti gezmeye gelen Ceren Şengül, havanın çok soğuk olmasına rağmen görmek istediği yerler olduğunu belirterek, "Eskişehir çok soğuk ama Porsuk Çayı'nın manzarası çok güzel" dedi. Mehmet Yılmaz ise, "Manzarayı görünce fotoğraf çekip, aileme gönderdim" diye konuştu.

SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK

Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir'de gün içinde en yüksek 4 derece olacak hava sıcaklığı gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düşecek. Bölge genelinin gündüz saatlerinde parçalı ve az bulutlu olacağı, ilk saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslanma görüleceği, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde bulutluluğun artması ve gece yarısından sonra Bursa, Kütahya, Bilecik ile Eskişehir'in batı kesimlerinde kar yağışın başlaması bekleniyor.


Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

Eskişehir'de Porsuk Çayı, buz tuttu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Son Dakika Haberleri

Porsuk çayı, Eskişehir, Bursa, Güncel, Haber

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