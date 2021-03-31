Eskişehir'de hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı

Eskişehir'de bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu sonucu gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu sonucu gözaltına alındı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, Erenköy Mahallesi Yenibaşak Sokaktaki bir eve hırsızlık amacıyla iki kişinin girdiği bilgisine ulaştı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheliler, M.U. ile Y.S'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan üst aramasında, 2,10 gram metamfetamin ile 3,30 gram bonzai ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar