Eskişehir'de hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı

Eskişehir'de bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu sonucu gözaltına alındı.

Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi
Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi

Eskişehir'de bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu sonucu gözaltına alındı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, Erenköy Mahallesi Yenibaşak Sokaktaki bir eve hırsızlık amacıyla iki kişinin girdiği bilgisine ulaştı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheliler, M.U. ile Y.S'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan üst aramasında, 2,10 gram metamfetamin ile 3,30 gram bonzai ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bahar Candan Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin İsmail Kartal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 14:06:54. #1.15#
title