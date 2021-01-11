Eskipazar OSB'de kamulaştırma
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Eskipazar OSB'de kamulaştırma

11.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:33
Eskipazar OSB'de kamulaştırma

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kamulaştırma çalışmaları için 27 milyon 500 bin liralık ödeneğin Karabük'e geldiğini ve kamulaştırma çalışmalarında kritik...

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kamulaştırma çalışmaları için 27 milyon 500 bin liralık ödeneğin Karabük'e geldiğini ve kamulaştırma çalışmalarında kritik eşiğin aşıldığını bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kamulaştırılması için yapılan görüşmelerin sonuçlandırıldığı belirtildi.

Geçen yıl kasım ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Karabük Valiliğine gönderdiği tebliğde sanayi bölgesinin kamulaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasının iletildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde ilgili arkadaşlar bir ay süren çalışma sonucunda toplam alanın yarısına denk gelen arazi için 2 bin 500 hak sahibiyle anlaşma imzalamışlardır. İlgili evrak ve belgeler aralık ayı içerisinde Valiliğimiz tarafından Bakanlığımıza ulaştırıldı. Bakanlığımız da bu çalışma karşısında Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için 27 milyon 500 bin liralık kamulaştırma ödeneğini ilimize göndermiştir. Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kritik eşik artık aşılmıştır."

Ünal ve Güneş, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Karabük'e kazandırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin'e, Vali Fuat Gürel'e, önceki dönem milletvekillerine, eski valilere, il başkanlarına ve ilgili kurum yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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