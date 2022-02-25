Trabzonspor'un eski yıldızı Rodallega'nın olduğu otobüse bombalı saldırı! Yaralı futbolcular var

Brezilya'da Nordeste Kupası'nda Serie B ekipleri Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Hugo Rodallega'nın da formasını giydiği Bahia'nın takımın otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi.

CAMLARDAN ATILDI ATILDI

Bahia kafilesi maç için kendi stadına giderken Fonte Nova Stadyumu'nun yakınlarında takım otobüsüne saldırıldı. Camlardan atılan patlayıcılar bazı futbolcularda ciddi hasar verdi. Süper Lig'in eski golcüsü Hugo Rodallega da kafiledeydi.

YÜZÜNE ŞARAPNEL İSABET ETTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, takım otobüsünde bomba atıldığı ve yaşanan patlama neticesinde futbolcuların yaralandığı duyuruldu. Takımın tecrübeli kalecisi Danilo Fernandes'in yüzüne şarapnel isabet etti. Sol bek Matheus da kolundan ciddi şekilde yaralandı. İki futbolcunun tedavi altında olduğu açıklandı.

MAÇA ÇIKTILAR

Bahia takımı yaşananlara rağmen maça çıkmak istedi. Maçı 2-0 kazanan Bahia'nın bir golünü de Rodellega kaydetti.

"GÖZLERİNİ KAYBEDECEKTİ"

Maçı kazanan Bahia'nın hocası Guto Fereira, "Orada ölebilirdik. Danilo gözlerini kaybedecekti. Şimdi tedavi oluyorlar. Bu aptalca şeyi neden yaptılar? İnsanlar bu tür eylemlerin korkuttuğunu mu düşünüyorlar?" dedi.

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