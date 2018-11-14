Eski Trabzonsporlu Bongonda, Kendine Hayran Bıraktı!

Ersun Yanal döneminde bordo mavili takımın yolunu tutan Bongonda'nın Trabzonspor kariyeri Rıza Çalımbay döneminde tamamen bitmişti ve yetenekli oyuncu ile yollar ayrılmıştı.Trabzonspor taraftarının gönderilişine yoğun tepki gösterdiği Bongonda performansıyla taraftarı haklı çıkardı.

Belçika ligi ekiplerinden Zulte Waregem forması giyen Bongonda gösterdiği performans ile bu ayın en iyi futbolcusu ödülünü kazandı. Belçika ekibiyle bu sezon 11 maça çıkan Bongonda 3 gol attı ve 4 kez asist yaptı.

Trabzonspor formasıyla istediği şansı bulamayan Bongonda bordo mavili formayla 6 karşılaşmaya çıkıp 2 kez gol sevinci yaşamıştı.