Eski Hükümlüler Koyun Besleyecek

Bursa'nın Karacabey ilçesinde eski hükümlüler besicilik yapacak.



Karacabey ilçesinin Sultaniye köyünde 3 eski mahkuma Bandırma CBS Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İşkur tarafından 60 baş koyun verildi. Özel bir çiftliğe getirilen koyunlar, İşkur Hizmet Merkez Müdürü Emrullah Narin ve Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Bıyık tarafından eski hükümlüler E.U., İ.H.B ve E.D.B.'ye teslim edildi.



Emrullah Narin, "Hükümlüleri iş hayatına kazandırmak için girişimcilik kursu düzenledik. Girişimcilik kursu neticesinde genel müdürlüğümüz tarafından 9 proje onaylandı. Bu projelere 194 bin 600 lira kaynak ayrıldı. Bu proje dahilinde 3 eski hükümlümüze 20'şer baş koyun verdik. Bu koyunları 3 yıl bakmaları gerekiyor. Biz de 6 ayda bir gelerek kontrol edeceğiz. Bu hibe bir proje. 3 yılın sonunda bu koyunlar ve yavruları onlara ait olacak" ifadelerini kullandı.



Eski hükümlü E.U. ise,"Devletimiz bizi iş sahibi yaptı. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 3 kişi 60'ar koyun aldık. Maksadımız insanlara faydalı olabilmek" dedi. - BURSA