Eski CD Projekt Red yapımcılarından yeni oyunu The Invincible yayınlandı

The Invincible, geçmişe dönük bir zaman çizelgesinde geçen birinci şahıs bir Bilimkurgu gerilim filmidir. Düşman bir gezegende uyandığınızda, uzay geminizin kayıp mürettebatını bulmak için gizemli bir göreve başlıyorsunuz. Hayatta kalmaya çalışırken, gezegenin korkunç sırları önünüzde ortaya çıkacak.

Yıldızlararası bir bilimsel keşif gezisinde, aniden bir ölüm kalım kurtarma görevine atılan bir bilim insanısınız. Bir gezegen Regis III'e inerken, bazı gelişmiş uzay ekipmanlarını kullanarak kayıp mürettebat üyelerini bulmanız gerekirken, bu gezegende hayatta kalmak için beyninize ve içgüdülerinize güveniyorsunuz ki bu da pek hoş karşılanmıyor.

Yakında, Regis III'ün, mürettebatınızın kaderini bir araya getirirken ortaya çıkan korkunç sırlar içerdiğini keşfedeceksiniz ve gizemin derinliklerine indikçe, belki de yalnız olmadığınızı ve bu gezegen gibi bazı yerlerin el değmeden bırakılmasının daha iyi olduğunu fark ediyorsunuz. Ama geri dönmek için çok geç.

The Invincible'ın planlanan çıkış tarihi 2022 olarak duyuruldu.

THE INVINCIBLE FRAGMANI

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