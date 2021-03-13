Eski Bolivya Devlet Başkanı Anez ve 5 eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
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Eski Bolivya Devlet Başkanı Anez ve 5 eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı

13.03.2021 00:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:19
Eski Bolivya Devlet Başkanı Anez ve 5 eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı

BUENOS Bolivya'da Kasım 2019'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in "darbe" olarak nitelediği ve istifasına yol açan sürecin ardından 1 yıl geçici devlet başkanlığı görevini yürüten Jeanine Anez ve o dönem bakanlık yapan 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

BUENOS Bolivya'da Kasım 2019'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in "darbe" olarak nitelediği ve istifasına yol açan sürecin ardından 1 yıl geçici devlet başkanlığı görevini yürüten Jeanine Anez ve o dönem bakanlık yapan 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolivya'nın resmi haber ajansında (ABI) yer alan habere göre, ülkede "darbe davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında Anez, eski Hükümet Bakanı Arturo Murillo, eski Devlet Başkanlığı Bakanı Yerko Nunez, eski Adalet Bakanı Alvaro Coimbra, eski Savunma Bakanı Luis Fernando Lopez ve eski Enerji Bakanı Rodrigo Guzman hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörizm, isyan ve komplo kurmak suçlarından itham edilen eski devlet görevlilerinin ülkeden kaçma ve soruşturma sürecini engelleme ihtimali bulunduğu için haklarında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.

Morales'in "darbe" olarak nitelediği ve istifasına yol açan süreçteki olayların araştırıldığı soruşturma kapsamında Coimbra ile Guzman'ın ülkenin Beni eyaletinde gözaltına alındığı ve başkent La Paz'a nakledileceği belirtildi.

Morales'in istifası

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Bolivya'da, Anez'in göreve gelmesini takip eden 3 ay içinde düzenlenmesi gereken genel seçimler, 18 Ekim 2020'de düzenlenmiş, Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ayrılışının 1. yılında ülkesine dönmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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