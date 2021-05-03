Eski AK Parti Karabük Milletvekili Uysal için memleketinde gıyabi cenaze namazı kılındı
Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal için memleketinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal için memleketinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Karabük Üniversitesi Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazını, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk kıldırdı.
Gıyabi cenaze namazına, Uysal'ın arkadaşları, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.
Namaz sonunda Uysal için dua edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu