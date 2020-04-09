Eşi öldü kendisi virüsü yendi.

Eşi öldü kendisi virüsü yendi...Eşiyle birlikte Korona virüs tedavi gördüğü hastaneden tek başına taburcu oldu

Eşini aynı hastalıktan kaybeden ve çift kişi geldiği hastaneden tek gittiğini söyleyen Pınarcı:

" 25 gün hastanede kaldım, tedavi sürecim güzel geçti."

Korona virüsü yenen yaşlı 66 yaşındaki kadın: "Ölümle yaşam arasında gidip geldim"

Belçika'dan gelen ve Antalya'da koronavirüsü yenen gurbetçi 66 yaşındaki kadın sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu

Herkes evinde kalsın, Allah kimseyi bu hastalığa yakalatmasın"

ANTALYA - Antalya'da yeni tip Korona virüsü(Kovid-19) yenen Belçika'dan gelen gurbetçi 66 yaşındaki Minnet Pınarcı, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Eşini aynı hastalıktan tedavisinin 7'inci gününde kaybeden ve çift kişi geldiği hastaneden tek gittiğini söyleyen Pınarcı, "Ateşim çıktı başka hiçbir şey hissetmedim. Sadece ölümle ve yaşam arasında gidip geldiğimi hissettim. 25 gün hastanede kaldım. Tedavi sürecim güzel geçti."dedi.

"Belçika'dan geldi"

Belçika'nın Genk kentinden 16 Mart'ta Antalya'ya gelen 80 yaşındaki Duran Pınarcı ve eşi 66 yaşındaki Duran Pınarcı, bir gün sonra yüksek ateş ve hafif öksürükle ambulansla Kepez Devlet Hastanesine getirildi. Enfeksiyon servisinde izole edilen çiftin, testleri pozitif çıkınca 9 gün sonra yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 11 gün yoğun bakımda kalan çiftten Minnet Pınarcı'nın son testleri negatif gelince servise alındı. Tedavisi tamamlanan Minnet Pınarcı, bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Minnet Pınarcı'nın hastaneye birlikte geldiği maden ocağından emekli eşi Duran Pınarcı ise yaşam savaşını kaybetti.

"Gözleri doldu"

Alkışlar karşısında duygulanan ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Minnet Pınarcı, " Üzüntülüyüm, hüzünlüyüm, çift geldim tek gidiyorum. Ondan yana çok üzüntülüyüm. Ama kendimde iyi olduğum için çok mutluyum. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimden, hastanelerinden, bakanlarından, doktorlarından, hemşirelerinden razı olsun. Sağlığıma kavuştum şükür."diye konuştu.

"Hastalığı nereden kaptığını anlamadı"

Hastalığı Belçika'damı yoksa havalimanında mı kaptığını bilmediğini anlatan Minnet Pınarcı, " Bilemedim nerede kaptım. Evimde sadece bir gece kaldım. Ertesi gün hastaneye ateşle geldim. Nasıl kaptığımı bilmiyorum anlamadım da. Herhalde oralardan kaptık geldik diye düşünüyorum. Tedavi sürecimde kötü düşünmedim. Eşimle birlikte tedavi olmak istedim doktorlarımdan. Ateşim çıktı başka hiçbir şey hissetmedim. Sadece ölümle ve yaşam arasında gidip geldiğimi hissettim. 25 gün hastanede kaldım. Tedavi sürecim güzel geçti. Umutsuzluğa kapıldığım oldu yoğun bakımdayken. Yine de bilincimi kaybetmedim. Allah'ıma şükürler olsun. Eşim vefat etti. Onla aynı hastanedeydik, eşim 7 gün yaşadı."dedi.

"Eşini kaybetti"

Eşini anlatırken gözleri dolan Pınarcı, " Herkes evinde kalsın. Allah kimseyi bu hastalığa yakalatmasın. Kimseyi bu duruma düşürmesin. Hiç kimseyi buralara düşürmesin."ifadelerine yer verdi.

Minnet Pınarcı, Kepez ilçesinde oğlunun evinde 65 yaş üstü vatandaşların dikkat ettiği kurallara uyarak yaşamına devam edecek

Kaynak: İHA