Esgin'den çifçiye ödeme müjdesi
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Esgin'den çifçiye ödeme müjdesi

05.11.2020 13:18 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:21
Esgin'den çifçiye ödeme müjdesi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türk Şeker'in salçalık domates üreticisi çiftçiye 35 milyon TL ödeme yaptığını duyurdu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türk Şeker'in salçalık domates üreticisi çiftçiye 35 milyon TL ödeme yaptığını duyurdu.

Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacını karşılayan Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ile Balıkesir'in Susurluk ve Bandırma bölgesindeki domates üreticilerinin yaşadığı fiyat sorununa Türk Şeker üzerinden çözüm getirerek piyasanın regüle edilmesini sağlayan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çifçiye ödeme müjdesi verdi.

Türk Şeker'in 53 bin ton salçalık domates alımını başarıyla tamamladığını ve çiftçilere ödenmek üzere toplamda 35 milyon TL'nin tamamının hesaplara yatırıldığına dikkat çeken Esgin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'a çiftçiler adına teşekkür etti.

Esgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Türk Şeker üzerinden bölgemizde yapılan 53 bin ton salçalık domates alımı başarıyla tamamlanarak bütün çiftçilerimize toplamda 35 milyon TL ödeme yapıldı.

Bu süreçte emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, Tamek A.Ş yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bölge çiftçilerimize hayırlı olsun.

Önümüzdeki yıl, girdi maliyetleri ile finansman riskini azaltacak, sözleşmeli tarımda üreticimizi koruyacak ve alım garantisiyle çiftçimize bir koruma kalkanı sağlayacak düzenlemeler için hep birlikte çalışacağız." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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