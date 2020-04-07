ESENYURT'TAKİ PATLAMA; KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI
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Esenyurt, Güncel

ESENYURT'TAKİ PATLAMA; KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ İSTANBUL, DHAEsenyurt'ta binada meydana gelen şiddetli patlamaya ilişkin Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül açıklamalarda bulundu.

07.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:37
ESENYURT'TAKİ PATLAMA; KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ İSTANBUL, DHA

Esenyurt'ta binada meydana gelen şiddetli patlamaya ilişkin Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül açıklamalarda bulundu. Karagül, 'Olayın doğalgaz patlaması olduğu kesinleşti. Şu ana kadar bilinen 2si ağır olmak üzere 3 yaralı var dedi.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde bulunan binanın 6. katında şiddetli patlama meydana geldi.

DOĞALGAZ OLDUĞU KESİNLEŞTİ. 2Sİ AĞIR 3 YARALI VAR

İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı patlamanın ardından Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ile Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt olay yerine gelerek inceleme bulundu.

Olay yerinde açıklama yapan Vural Karagül, 'Olayın doğalgaz patlaması olduğu kesinleşti. Şu ana kadar bilinen 2si ağır olmak üzere 3 yaralı var. Bunlardan biri yabancı ikisi Türk. Hastanelerde tedavi altındalar. Türklerin kardeş olduğu söyleniyor. Yabancının Arapça konuştuğu söyleniyor. Farklı daireler olma ihtimali yüksek. Yaralılar erkek. Çok önemli bir sorunu ucuz atlattık diyebiliriz. Fazla sayıda yaralımız yok. Yaptığımız incelemelere göre ön bilgilerde doğalgaz orta kolonunda çıkan bir gaz sızıntısından dolayı olan bir patlama bu. Terör olayı ya da başka bir şey değil. Şu an arkadaşlar inceliyorlar. Diğer binalarda yaşayan vatandaşlarımız için bir risk yok ama belediye ekiplerimiz, polisler hepsi burada. Evlerinden çıkmak sorunda kalan vatandaşlar için gerek Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi gerekse otellere yerleştireceğiz dedi.

ESENYURT'TAKİ PATLAMA; KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ESENYURT'TAKİ PATLAMA; KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI
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