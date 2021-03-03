Esenyurt'ta kamyonetle köpeği ezip kaçtı
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Esenyurt'ta kamyonetle köpeği ezip kaçtı

03.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:19
Esenyurt'ta kamyonetle köpeği ezip kaçtı

ESENYURT'ta, kamyonetin ezdiği köpek ağır yaralandı.

ESENYURT'ta, kamyonetin ezdiği köpek ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsünün köpeği ezmesi ve daha sonra kaçması ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, 25 Şubat Perşembe gecesi saat 02.45 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, köpeğin üzerinden geçip sürükledi. Olay sonrası ağır yaralanan köpek acı içinde yerde kalırken, sürücü olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise cadde üzerindeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, kamyonetin köpeği ezip, sonra da kaçtığı anlar yer aldı.

 


Esenyurt'ta kamyonetle köpeği ezip kaçtı
Esenyurt'ta kamyonetle köpeği ezip kaçtı
Esenyurt'ta kamyonetle köpeği ezip kaçtı
Esenyurt'ta kamyonetle köpeği ezip kaçtı
Esenyurt'ta kamyonetle köpeği ezip kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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