Esenyurt'ta fırtına felaketi: Çatıdan uçan 2 işçi yaralandı

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta fırtına felaketi: Çatıdan uçan 2 İşçi yaralandı

Önce marketin reklam panosuna ardından arabanın camına kafasını vuran 2 işçi yaralandı, 1 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Feci olay güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta dün yaşanan fırtınada çatıda çalışan 2 işçi fırtınayla birlikte uçup önce bir marketin reklam panosuna ardından da araca çarptı. 1'i ağır 2 işçinin yaralandığı feci olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay dün öğlen saatlerinde Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitede çatıda çalışan 2 işçi şiddetli rüzgarla birlikte parçaların kopmasıyla yere savruldu. Yere savrulan işçiler önce marketin reklam panosuna ardından da araca çarparak ağır yaralandı. Yaralanan işçilerin üzerine çatıdan kopan parçalarda geldi. Yardıma koşan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırıldığı işçilerden birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşanan anları anlatan görgü tanığı vatandaş, "Çatıda 2-3 arkadaş çalışıyordu. Bir tanesi kendisini rüzgar çoğalınca diğer tarafa atarak kurtardı. Diğer ikisi ise çatı ile birlikte reklam panosuna çarptı. İçlerinden birisi kafasını aracın camına vurdu. Kafasını çarpan kişi şu anda yoğun bakımda " dedi. Öte yandan iki işçinin çatıdan düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki işçinin üzerine düştüğü araç çarpmanın etkisiyle sallanıyor.