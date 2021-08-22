Esenyurt'ta apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı
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Esenyurt'ta apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Kalo Asri Mezarlığı Cenazenin araçtan indirilmesi Cenazenin defnedilmesi Kübra Doğan'ın yakınları MARDİN - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde fotoğraf çekmek için çıktığı binanın çatısından apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan, Mardin'in Midyat İlçesinde gözyaşları arasında...

Kalo Asri Mezarlığı

Cenazenin araçtan indirilmesi

Cenazenin defnedilmesi

Kübra Doğan'ın yakınları MARDİN - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde fotoğraf çekmek için çıktığı binanın çatısından apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan, Mardin'in Midyat İlçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Esenyurt'ta apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Esenyurt'ta apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Esenyurt'ta apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Esenyurt'ta apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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Esenyurt'ta apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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