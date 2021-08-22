Esenyurt'ta apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan, Midyat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Kalo Asri Mezarlığı Cenazenin araçtan indirilmesi Cenazenin defnedilmesi Kübra Doğan'ın yakınları MARDİN - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde fotoğraf çekmek için çıktığı binanın çatısından apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan, Mardin'in Midyat İlçesinde gözyaşları arasında...
Kalo Asri Mezarlığı
Cenazenin araçtan indirilmesi
Cenazenin defnedilmesi
Kübra Doğan'ın yakınları MARDİN - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde fotoğraf çekmek için çıktığı binanın çatısından apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan, Mardin'in Midyat İlçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol