Esenyurt Belediyesi, cadde ve sokakları temizleyerek bayrama hazır hale getiriyor

Esenyurt Belediyesi'nin Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan tüm mahallelerde başlattığı detaylı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Esenyurt'ta cadde ve sokakları mobil temizlik araçlarıyla dip köşe temizliyor. Çöp konteynerleri de ilaçlı su ile yıkanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlisi Zeki Güneş, "Cadde ve sokaklarda detaylı temizlik yaparak Ramazan Bayramı ve 17 günlük 'Tam Kapanma' sonrasına hazır hale getiriyoruz" dedi.

"TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Esenkent Mahallesi sakinlerinden Emekli Öğretmen Şükrü Yücel, pandemi döneminde temizliğin önemli olduğunu vurgulayarak Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti. Yücel, "Konteynerler değiştirildi ve korumaya alındı. Bugün de dezenfeksiyon ve ilaçlama yapılıyor. Bu çalışmalar toplum sağlığı için çok önemli konular. Pandemi döneminde de belediye ve muhtarımızın destekleriyle sokaklar ilaçlanıp dezenfekte edildi. Belediyemizin çalışmalarından dolayı mahalle sakini olarak teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler