Esenler'de ATM'nin kartını yutmasına sinirlenen kişi bankanın camını kırdı
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Esenler'de ATM'nin kartını yutmasına sinirlenen kişi bankanın camını kırdı

12.01.2021 02:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 03:08

İstanbul'un Esenler ilçesinde ATM cihazının kartını yutmasına sinirlenerek bankanın kapısının camını kıran kişi, gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde ATM cihazının kartını yutmasına sinirlenerek bankanın kapısının camını kıran kişi, gözaltına alındı.

Menderes Mahallesi Çinçindere Caddesi'nde bir kişi, yanında bulunan iki oğluyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıktan sonra ATM'den para çekmek istedi.

Kartının cihaz tarafından yutulmasına sinirlenen kişi, taşla bankanın kapısının camını kırdı.

Alarmın çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, söz konusu kişiyi 2 oğlu ile gözaltına aldı.

Banka müdürü de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Esenler'de ATM'nin kartını yutmasına sinirlenen kişi bankanın camını kırdı
Esenler'de ATM'nin kartını yutmasına sinirlenen kişi bankanın camını kırdı
Esenler'de ATM'nin kartını yutmasına sinirlenen kişi bankanın camını kırdı
Esenler'de ATM'nin kartını yutmasına sinirlenen kişi bankanın camını kırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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