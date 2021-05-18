Esendere Sınır Kapısı açıldı
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Esendere Sınır Kapısı açıldı

Esendere Sınır Kapısı açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 14 aydır kapalı olan Esendere Sınır Kapısı yeniden açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 14 aydır kapalı olan Esendere Sınır Kapısı yeniden açıldı.

Dün yayınlanan genelge kapsamında, İran ile geçişlerin yapıldığı 3 sınır kapısının bugün açılması bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine 14 aydır kapalı olan Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı da genelge kapsamında bugün yeniden açıldı.

Açıklamalarda bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Dün Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine kapının açılması sevince neden oldu. Bugün giden yolcularımız, İran tarafında uygulanan pandemi yasaklarından dolayı kabul edilmiyor. İran tarafının da kısa sürede geçişlere için vermesini bekliyoruz. Böylelikle hem vatandaşlarımız hem de İranlı turistler rahatlıkla seyahatlerini yapabilirler. Kapının açılması hepimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

(Metin Tek/İHA)

Esendere Sınır Kapısı açıldı
Esendere Sınır Kapısı açıldı
Esendere Sınır Kapısı açıldı
Esendere Sınır Kapısı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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