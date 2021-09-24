ESEA sunucularında oynamak için artık hesabınızın 25 zaferi olması gerekiyor

ESEA sunucularında oynayabilmek için artık MM oyunlarda veya ESEA oyunlarında kazanılmış en az 25 zaferinizin olması gerekiyor.

Bazı oyuncular yeni hesap oluşturarak gerçek seviyesinin altında smurf kasıyorlardı. Bu sorunla mücadele etmek için, ESEA'daki tüm oyuncuların tamamlaması için ek bir doğrulama adımı eklendi. Oyuncuların, ESEA sunucularında diğer oyuncularla oynamaya devam edebilmeleri için MM veya ESEA oyunlarında en az 25 galibiyete ihtiyacı olacak.

Bu değişiklik Eylül ayının başlarında yürürlüğe girecek. Bu noktadan sonra, 25 galibiyeti olmayan oyunculardan bir oyun kodu eklemeleri istenecek, böylece hesaplarındaki eşleştirme galibiyetlerinin sayısı belirlenecek. Bu noktadan sonra, bir oyuncunun eşleştirmede veya ESEA'da minimum 25 galibiyeti yoksa, ESEA Ligi maçları ve PUG'lar dahil olmak üzere bu gereksinimler karşılanana kadar ESEA sunucularında oynayamayacak.

ESEA hesabınızdaki toplam zafer sayınızı kontrol etmek için profilinizin istatistikler sekmesini ziyaret edin. Kaydedilen toplam zaferinizi kontrol etmek için Steam ID'nizi buraya girin.

ESEA ayrıca "En az 25 galibiyetle başlayacağız, ancak bunun olumsuz yönde etkilediği oyuncuların oranınına göre maç sayısını artırmaya açığız. Sonuç olarak, herhangi bir oyuncunun bir etkinlikte rekabet edememesini veya arkadaşlarıyla oynamasını engellemek istemiyoruz, ancak kötüye kullanımı önlemek için adil bir sınır belirlemek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Oyuncular tarafından bu güncelleme pozitif karşılandı hatta FACEIT'in bu güncellemeyi örnek almasını istediler.

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