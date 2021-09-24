ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - ESBİM 380 vatandaşa daha umut oldu

İSTANBUL - İlçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla her gün onlarca firma ve vatandaşlarla görüşme yapan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 380 kişiyi daha istihdam etti.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Esenyurt'ta faaliyet gösteren sektörün öncü tekstil firmalarından birinin talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi. Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapılan mülakatlarda adaylar içerisinden belirlenen şartları taşıyan 380 kişi istihdam edildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı sağlık çalışanları da alanda hazır bulundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında, ayrı gruplar halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve HES kodlarına bakılarak alındı.

"İşsizlik sorununu hep birlikte çözeceğiz"

Binlerce firmanın ESBİM'den personel talebinde bulunduğunu söyleyen ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, "Bugün tekstilin öncü firmalarından birinin lojistik departmanına 380 kişilik bir alım gerçekleşti. İlanlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak dataları topladık. Mülakat gün ve tarihlerimizi vatandaşlarımıza mesaj yoluyla bildirdik. İş arayan vatandaşlarımız umutsuzluğa kapılmasınlar. ESBİM'de binlerce firmamız personel talebinde bulunuyor. İşsizlik sorununu hep birlikte çözeceğiz" dedi.