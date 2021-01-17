Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 499 köy yolu ulaşıma kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 499 köy yolu ulaşıma kapandı

17.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:02
Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 499 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 499 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 499 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da üç gündür devam eden ve yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde olumsuz hava koşullarından dolayı mahalle statüsündeki 315 köy yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 1500 personel ve 500 araçla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 15, Üzümlü'de 15, İliç'te 15, Kemah'ta 16, Kemaliye'de 18, Refahiye'de 70 ve Tercan ilçesinde 35 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 14 greyder, 7 kepçe, 4 bıçaklı kamyon desteğiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Donald Trump Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 499 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 14:02:34. #1.14#
title