Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,10 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,10 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG33,1033,1033,10HTS
Yağlı peynirKG11,5713,5012,73HTS
Kaşar peynirKG18,00 21,0018,67HTS
PatatesKG1,751,75 1,75 HMS
Kuru SoğanKG1,501,50 1,50 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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