Erzurum'da öğretmenlerin eTwinning başarısı
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Erzurum'da öğretmenlerin eTwinning başarısı

14.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:33
Erzurum'da öğretmenlerin eTwinning başarısı

Erzurum'da görev yapan öğretmenler, yürüttükleri eTwinning projelerinde başarı sağladı.

Erzurum'da görev yapan öğretmenler, yürüttükleri eTwinning projelerinde başarı sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum'da görev yapan öğretmenlerin Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren ve 44 farklı ülkedeki okullarla oluşturulmuş bir topluluk olan eTwinning'de kalite etiketi almaya hak kazandığını söyledi.

Erzurum'un, eTwinning projesinde 604 okul ve bin 841 öğretmen ile temsil edildiğini ifade eden Kaygusuz, 2018 yılında 2 olan Avrupa Kalite Etiketi ödülü alan öğretmen sayısının 2019 yılında 7'ye, 2020 yılında ise yüzde 900'lük artışla 77'ye ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Erzurum'da yürütülen toplam 215 proje, Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ödülü aldı. Bu sayı ile Müdürlüğümüze bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerimiz, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında pandemiye rağmen 78 farklı eğitim alanında 150'den fazla eTwinning projesi yürüterek yoğun bir dönem geçirdi. Yürütülen proje sayısında geçen yıla oranla yüzde bin 200'lük rekor bir artış kaydedilmiş oldu. Erzurum Başarıyı Arttırma Programında (ERBAP) yer alan tüm öğretmen ve öğrencilerde 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması amacı kapsamında tüm okullarda proje tabanlı faaliyetler artarak devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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