Erzurum'da korkutan vaka sayısı
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Erzurum'da korkutan vaka sayısı

İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ - Haberler | Sağlık

- Erzurum'da korkutan vaka sayısı Erzurum, en çok Covid-19 vakası görülen iller arasında 5. sırada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs'taki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.

- Erzurum'da korkutan vaka sayısı

Erzurum, en çok Covid-19 vakası görülen iller arasında 5. sırada

ERZURUM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs'taki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı. Erzurum, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller arasında 5. sırada yer aldı.

Erzurum, her yüz bin kişiye düşen vaka sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 5. sırada yerini aldı. Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı, Erzurum'da 303,58 oldu.

Türkiye geneli uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yüzde 70 oranında uyulan Erzurum'da pazar, market gibi alışveriş yerlerinin de kalabalık olduğu gözden kaçmadı.

Erzurum'da korkutan vaka sayısı
Erzurum'da korkutan vaka sayısı
Erzurum'da korkutan vaka sayısı
Erzurum'da korkutan vaka sayısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

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