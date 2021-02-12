Erzurum'da inşa edilen yeni fabrikalarla 2000 kişiye istihdam sağlanacak
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Erzurum'da inşa edilen yeni fabrikalarla 2000 kişiye istihdam sağlanacak

12.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:28
Erzurum'da inşa edilen yeni fabrikalarla 2000 kişiye istihdam sağlanacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Devletin 1 lirasını dahi fabrika yapmak için harcadık.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Devletin 1 lirasını dahi fabrika yapmak için harcadık. Şimdi 6 yeni fabrika yapılıyor ve 2000 vatandaşa iş imkanı sağlanacak." dedi.

Vali Memiş, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapılacak 6 yeni fabrikanın kurulacağı alanı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Parsel tesviye çalışmalarının başladığı alanda işçilerle kısa süre sohbet eden Vali Memiş, çalışmaların kısa sürede bitirilmesini istedi.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, milletvekillerinin desteği, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) olarak kente 4 tekstil fabrikası kazandırdıklarını hatırlattı.

Hayata geçirilen tekstil fabrikalarında şu anda 900 kişinin çalıştığını ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Devletin 1 lirasını dahi fabrika yapmak için harcadık. Şimdi 6 yeni fabrika yapılıyor ve 2000 vatandaşa iş imkanı sağlanacak. Düzleştirmeyi iki hafta içinde bitirebilirsek, hemen ihalesini yapacağız. Temmuz ayında da insanımızın buradan evine ekmek götürmesini sağlayacağız. Yaptığınız iş çok önemli. Hepinizden üstün gayret bekliyorum. Çalışmanızı lütfen sabah 8 akşam 5 olarak düşünmeyin. Şartlar elverdikçe, havalar iyi gittikçe biran evvel burayı bitirmenizi istiyorum."

Memiş, fabrikaların altyapı çalışmalarında görev alan Büyükşehir, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri ile Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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