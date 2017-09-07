Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Erzurum, yüz ölçümü bakımından 25 bin kilometrelik alan ile Türkiye'nin 3'üncü kenti. Erzurum'da ağaçlandırmaya müsait, oldukça fazla boş alan var. Buraları ağaçlandırmak bizlerin birinci işi olacak. Erzurum'da ağaç olmayan alan bırakmayacağız." dedi.



Vali Azizoğlu başkanlığında Kongre Binası'nda kaymakamlar toplantısı düzenlendi.



Toplantıda, kentte yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında kurum amirleri ve kaymakamlardan bilgi alarak gündemi değerlendiren Azizoğlu, daha önceden kente 8 milyon fidanın dikilmesi yönünde ilgili kurum amirlerine talimat verdiğini hatırlattı.



Kente 2018'in sonunda kadar 20 milyon ağaç dikilmesi için kurum amirlerinden gerekli alt yapı çalışmalarını hızlandırmalarını isteyen Azizoğlu, Şenkaya ilçesinde çıkan orman yangını sonrası ağaçlandırma konusunda yer tespiti çalışması yapılması talimatını verdi.



"Misliyle ağaç dikilecek"



Şenkaya'daki orman yangınında zarar gören ağaçların yerine yenilerinin dikileceğini vurgulayan Azizoğlu, "Yangınlarda hasar gören ormanların yerine misliyle ağaç dikilecek. Erzurum, yüz ölçümü bakımından 25 bin kilometrelik alan ile Türkiye'nin 3'üncü kenti. Erzurum'da ağaçlandırmaya müsait oldukça fazla boş alan var. Buraları ağaçlandırmak bizlerin birinci işi olacak. Erzurum'da ağaç olmayan alan bırakmayacağız." diye konuştu.



Toplantıda 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının yaklaşması sebebiyle ilgili kurum yöneticilerine okulların ihtiyaçlarının karşılanması ve yeni eğitim öğretim yılına hazır olunması talimatını da veren Azizoğlu, şunları ifade etti:



"Göreve geldiğimiz zaman bina olarak çok eksiğimiz vardı. Şimdi yeni yapılan okullarla eksiğin büyük bölümünü tamamlamış olduk. Böyle devam ederse, 2018 yılında tekli öğretim sistemine geçebiliriz. Çocuklarımız geleceğimizdir. Onların vatana millete hayırlı bir fert olması yönünde gerekli çabayı göstereceğiz. Okul önlerinde yavrularımızı kötü alışkanlıklara yönlendirmek isteyen art niyetli kişilere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Bu konuda il ve ilçelerimizdeki kolluk kuvvetlerimiz her türlü tedbiri alacaktır."