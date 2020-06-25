Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un Tortum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
25.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:38

Erzurum'un Tortum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Fahri Kamacı'nın (42) kullandığı Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) ait 25 LH 628 plakalı otomobil, Erzurum-Artvin kara yolunun Tortum ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 MNE 70 plakalı otomobille çarpıştı.

Kamacı yönetimindeki otomobil çarpışmanın etkisiyle alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alan otomobildeki yangın kaza yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

YİKOB'a ait araçtaki kurumun İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Cihat Demir (48) ile sürücü Kamacı hayatını kaybetti. Aynı otomobildeki Murat Temiz ve Yusuf Fırat ile diğer araçtaki Dursun Duvar yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Tortum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan 2'si buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA

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