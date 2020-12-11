Erzurum'da 2 bin 73 cami dezenfekte edildi
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Erzurum'da 2 bin 73 cami dezenfekte edildi

11.12.2020 08:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:47
Erzurum'da 2 bin 73 cami dezenfekte edildi

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki 2 bin 73 cami dezenfekte edildi.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki 2 bin 73 cami dezenfekte edildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart'ta cuma namazına ve toplu ibadete kapatılan camiler, 1 Haziran'da alınan normalleşme kararıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak camilerde ibadet yapılırken cuma namazları ise kent merkezlerinde belirlenen park, bahçe veya uygun alanlarda kılındı. Yaz boyunca cuma namazının açıkta kılındığı Erzurum'da cemaat, havaların soğumasıyla birlikte yeniden camilere yöneldi. Artan virüs salgını da dikkate alınarak İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentteki spor salonlarında cuma namazları kılınması kararı çıktı. 

CAMİLERDE HİJYEN SEFERBERLİĞİErzurum merkez ve ilçelerde belirlenen salonlar geçtiğimiz hafta cuma namazı için kapılarını açtı. Kar yağışı sonrası hava sıcaklığının düştüğü Erzurum'da vatandaşların namaz kılmak için camilere gitmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışması başlattı. Camilerin virüse karşı dezenfekte edilmesi için gerekli ilaçlama cihazları alan Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu ekiple kentte bulunan 2 bin 73 camiyi de baştan aşağıya temizliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Salgınla mücadele kapsamında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ekiplerimizin kapalı ve açık alanlarda yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarına yeniden camilerimizi de ekledik. Bilindiği gibi ilimizde 2 bin 73 cami bulunuyor. Din görevlilerimizin, görevlerini ifa ederken herhangi bir sıkıntı ya da sağlık problemi yaşamaması ve aziz hemşehrilerimizin sağlığı için il genelinde bulunan kutsal mekanlarımızı da baştan aşağı temizliyoruz. Salgınla mücadele kapsamında alınan yüksek seviyeli dezenfektan ürünleri de temizlik sonrası camilere monte ediliyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için sürdürdüğümüz temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerine 7/24 hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.


Erzurum'da 2 bin 73 cami dezenfekte edildi
Erzurum'da 2 bin 73 cami dezenfekte edildi
Erzurum'da 2 bin 73 cami dezenfekte edildi
Erzurum'da 2 bin 73 cami dezenfekte edildi
Erzurum'da 2 bin 73 cami dezenfekte edildi
Erzurum'da 2 bin 73 cami dezenfekte edildi
Erzurum'da 2 bin 73 cami dezenfekte edildi
Erzurum'da 2 bin 73 cami dezenfekte edildi
Erzurum'da 2 bin 73 cami dezenfekte edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

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